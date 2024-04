Perante ausência de Liliana Almeida, que está num retiro, e os problemas de saúde dos pais, Bruno de Carvalho revela estar 'calmo'

No «Goucha», recebemos Bruno de Carvalho, ex-concorrente do Big Brother Famosos e ex-presidente do Sporting Clube de Portugal. O nosso convidado fala-nos dos problemas de saúde que afetaram os seus pais e de como isso alterou a sua perspetiva de ver a vida. Dada a ligação muito próxima aos pais, Bruno de Carvalho revela: «Foi começar o ano mal e acabar um horror». Depois, o ex-concorrente fala-nos do facto de Liliana Almeida, a sua companheira, estar neste momento a fazer um retiro. Já em estúdio, o nosso convidado explica-nos como está a lidar com a finitude da vida dos pais.