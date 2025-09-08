«Percebe-se o porquê de Marco Paulo lhe ter deixado 10%...»: Viriato recorda Eduardo Ferreira com 'amor'

No Big Brother Verão, a casa acorda com um pequeno-almoço especial, preparado, já em cima da mesa. Aqui, os concorrentes terão a oportunidade de o tomar juntos e de partilharem entre si as memórias mais marcantes de todo este trajeto no reality show. Os finalistas recordam (com amor) um dos concorrentes que passou por esta casa: Eduardo Ferreira, Dudu, o bombeiro que herdou 10% da fortuna do falecido cantor Marco Paulo.

Ontem, na gala do Big Brother, foi noite de muitas surpresas e emoções à flor da pele! Bruna foi a concorrente expulsa, e por isso fica fora do leque dos finalistas. Afonso Leitão fez a sua Curva da Vida perante o País inteiro, um percurso de vida recheado de revelações fortes, nomeadamente sobre o seu namoro com a ex-Jéssica Vieira. Já a própria Jéssica Vieira foi salva em 1º lugar com uma percentagem impressionante. Discussão forte entre Catarina Miranda e Jéssica Vieira 'explode' durante o direto.

