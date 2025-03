Perigo. Concorrentes do armazém do Big Brother em pânico

Os concorrentes do Armazém do Big Brother mostram-se em pânico por estarem em perigo de serem nomeados.

Após o Especial, no Armazém, a Inês mostra-se indignada por não ter sido escolha dos concorrentes da Casa, afirmando que são todos uns falsos. A Carina também se mostra chateada, admitindo que se sente injustiçada pois não conhece ninguém e por isso nunca será uma escolha.

No confessionário, a Carina revela-se frustrada e acaba por se emocionar com receio de não estar a dar a conhecer quem realmente é. Já na Casa, a Carolina explica que numa primeira fase queria levar o Diogo consigo, por achar que já fez tudo o que tinha a fazer no Armazém, no entanto optou pela Lisa, acreditando que vão gostar dela. De volta ao Armazém, a Inês tenta afastar o mau olhado para que a Carolina não se cruze mais nos seus caminhos. A Carina, por sua vez, frisa que tinha razão quanto à rival. Em contraste, no jardim da Casa, a Carolina revela que a sua relação com a Inês está melhor.

