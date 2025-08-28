«Pesquisei significado de perfeição e apareceu-me a tua cara»: Afonso Leitão vai mais longe na proximidade com Jéssica Vieira

No Big Brother Verão, Afonso Leitão continua desafio de atribuir dias aos colegas e aproveita para distribuir elogios à ex-namorada. Tudo isto na presença de Catarina Miranda que não consegue esconder os ciúmes. Afonso vai mais longe a acaba mesmo por dizer que Jéssica é o significado de perfeição. Jéssica nega mas o clima aquece entre o ‘triângulo amoroso da casa mais vigiada do País’. Recorde-se que Afonso e Jéssica foram desafiados a ser ‘inseparáveis’ durante 24h.

