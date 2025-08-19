Piquenique da líder une críticas a Catarina e Afonso e arranca provocações no jardim

No Big Brother Verão, Ana convida Kina, Bruna e Jéssica para o piquenique da líder, onde o grupo condena em uníssono as atitudes de Catarina e Afonso. Todas alertam Kina para o facto de Catarina usar o tema do aborto, levantado por ela, como arma de ataque. Jéssica confessa que o assunto é sensível e doloroso, razão pela qual preferiu não lhe dar continuidade, ao contrário de Catarina. Ao mesmo tempo, Catarina comenta que gostava de “ser mulher” para poder estar no piquenique, arrancando gargalhadas a Viriato. Tanto Catarina como Afonso desafiam o ator a juntar-se a eles, assegurando que nunca se sentiria excluído.
Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:
AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01
JÉSSICA VIEIRA – 761 20 20 07
KINA – 761 20 20 08
VIRIATO – 761 20 20 13
Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país!