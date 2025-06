Plano para 'tramar' Luís Gonçalves? Concorrentes reúnem no quarto: «Ele errou, é não deixar morrer as coisas...»

No Big Brother, depois de uma acesa discussão entre Luís Gonçalves e Diogo Bordin, o modelo brasileiro e Manuel Rodrigues falam sobre o assunto.

O nortenho acaba por aconselhar o amigo a adotar estratégia contra Luís. «Ele errou e agora é não deixar morrer as coisas. Agora, no almoço, elogias porque ele não sabe lidar com o elogio... mas depois dizes que ele foi hipócrita», atirou.

Com o aproximar da Final, a casa tem estado ao rubro. O cerco começa a apertar e as relações na casa estão a mudar. A noite passada ficou marcada por uma intensa discussão entre Luís Gonçalves e Carina Frias. Acompanhe os últimos acontecimentos da casa no nosso site!