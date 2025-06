Planos de Manuel Rodrigues passam pelo urso da filha do Luís

No Big Brother, Manuel Rodrigues admite que tem planos para tirar Luís Gonçalves do sério que passam pelo Urso da filha. Lisa avisa Manuel que isso não se faz. Será que Manuel Rodrigues vai colocar o plano em prática e mexer no urso de peluche que é recordação da filha de Luís Gonçalves?

Veja o vídeo.

Este fim de semana, há um concorrente que vai abandonar a casa mais vigiada do país, a apenas uma semana da final. Recorde os nomeados da semana:

