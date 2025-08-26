Poder da troca gera polémica: Catarina Miranda critica Ana e ouve pedido de desculpas atrás da porta

Após o Especial do Big Brother Verão, Catarina Miranda e Afonso comentaram o poder da troca utilizado por Ana, que retirou Bruna das nomeações e colocou Viriato no seu lugar. Miranda reagiu com sarcasmo e considerou que foi “bem feito” para o colega ter ficado nomeado.
Ambos criticaram a escolha de Ana, especialmente por ter optado por enfrentar Miranda e Viriato nas votações. No confessionário, Afonso levantou a hipótese de Ana estar a querer sair, sugerindo que a jogada foi feita para se tornar a próxima expulsa.
No quarto, Ana pediu desculpa a Viriato e apelou à união entre os colegas, insinuando que sente que será a próxima a abandonar o jogo. Miranda, que escutava a conversa atrás da porta, acabou por se benzer no final.