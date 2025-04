Polémica instalada! As imagens completas da grande discussão entre Luís Gonçalves e Carina Frias

A tensão voltou a subir na casa do Big Brother e, desta vez, o motivo foi um bolo. Luís Gonçalves viu-se no centro de uma tensa discussão depois de ter comido duas fatias de pão-de-ló, quando, segundo os restantes concorrentes, não era permitido ultrapassar a quantidade individual estabelecida.

O momento gerou grande desconforto entre os colegas, especialmente porque alguns concorrentes não chegaram sequer a provar. A líder, Carina Frias, foi uma das primeiras a reagir, visivelmente irritada com a situação. «Já me está a irritar isto», atirou, ao perceber que havia colegas que ficaram sem a sua parte. Pouco depois, voltou a confrontar Luís com palavras mais duras: «Isso é puro egoísmo, eu tinha dito que não era para comer».

Também Lisa Schincariol se mostrou incomodada com o desfecho da partilha. Num tom de frustração, afirmou: «Eu não tenho a minha parte do pão-de-ló, a Solange não comeu a parte dele e vens agora criticar quem comeu», sugerindo que houve falta de coerência e injustiça na forma como a situação foi gerida.

Luís Gonçalves, por seu lado, não ficou calado e tentou justificar-se perante os colegas. Garantiu que não ultrapassou os limites combinados: «Não comi mais do que era para comer, dava uma ou duas fatias a cada um», explicou, assegurando que não agiu com má intenção. Ainda assim, admitiu ter comido por necessidade: «Estava com fome e comi um bocado».

Quando foi confrontado com o facto de a Solange não ter comido, respondeu com firmeza: «Ela não comeu, mas eu não comi a mais!». No entanto, Igor Rodriguez foi direto ao ponto e desmontou a defesa de Luís com uma frase curta e certeira: «Tu comeste duas e ela não comeu nenhuma!», revelando o desequilíbrio evidente na divisão do bolo.