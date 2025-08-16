Polémico! Kina e Viriato Quintela acusam Catarina Miranda de depender totalmente de Afonso Leitão

No Big Brother Verão, Kina e Viriato discutem o que seria de Catarina Miranda sem Afonso Leitão. Viriato admite que a dupla não contribui para a harmonia da casa, mas sim para a instabilidade. Kina conclui com humor que sem o Afonso: «Era uma vez Catarina.». Veja o video.

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO – 761 20 20 13

FÁBIO PAIM – 761 20 20 14

