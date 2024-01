Polémico! O tão falado «brócolo» que Francisco Monteiro entregou a Miguel! Veja as imagens por inteiro

Há 28 min

No Big Brother – Desafio Final, assim que o almoço do líder termina, Monteiro decide trazer um brócolo para o Miguel. No alpendre, Monteiro comenta com Patrícia e Márcia que já está a prever a resposta do Miguel, que o algarvio só vai comer o brócolo por causa do desperdício alimentar. Passados uns minutos Monteiro entrega o brócolo a Miguel, que se encontra na cozinha, e justifica-se dizendo que é uma prenda de ter sido o primeiro salvo e é algo com que ele se identifica