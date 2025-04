Ponto final? Lisa Schincariol encosta Nuno Brito à parede: «Somos mesmo diferentes»

Durante a madrugada, Lisa Schincariol e Nuno Brito isolam-se no quarto para conversa íntima. A concorrente encostou Nuno às cordas ao abordar os mais recentes eventos da sua relação. Lisa Schincariol apontou o dedo ao colega e admitiu que, como Nuno já tinha referido, são opostos. Lisa assume que gosta da companhia do colega, no entanto o mesmo parece cada vez mais distante, sugerindo que repenssem a proximidade.

São estes os cinco concorrentes que ficam nomeados esta semana:

IGOR - 761 20 20 08

MICAEL - 761 20 20 15

SARA - 761 20 20 16

ADRIELLE - 761 20 20 21

LUIS - 761 20 20 22



O Big Brother 2025 celebra o 25.º aniversário do icónico reality show em Portugal e tem sido um verdadeiro fenómeno desde a sua estreia, a 23 de março. Com concorrentes que não param de surpreender, o jogo está cada vez mais intenso e promete ainda mais emoções nas próximas semanas.