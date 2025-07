Por esta ninguém esperava: de férias em Cuba, Joana Diniz é 'mimada' pelo ex-marido

Joana Diniz e Flávio Miguel divorciaram-se no verão do ano passado, mas mantêm uma relação de cordialidade entre os dois. Nesta quarta-feira, 9 de junho, o empresário surpreendeu tudo e todos ao surgir no salão de cabeleireiro da ex-concorrente da Casa dos Segredos e explicou tudo.

«A minha vontade de hoje é estar aqui enquanto a minha ex-esposa está de férias, e muito bem, a apanhar o solzinho dela. E para quê? Para quando ela chegar, ter televisão aqui (no salão), não é, dona Joana? Não há problema. Curtam muito aí em Cuba», disse Flávio Miguel, num vídeo divulgado nas redes sociais, referindo-se ao facto de a ex-mulher estar de férias com a filha, Valentina, e com a mãe, Lurdes, em Cuba.

Joana Diniz repartilhou o vídeo do ex-companheiro e disse: «O que seria de mim sem ti, meu amor».

Veja as imagens.