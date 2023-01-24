Por esta ninguém esperava: Miranda tem ciúmes de... Ana Duarte por causa de Afonso?

No Última Hora do Big Brother Verão, assistimos a imagens de uma conversa entre Jéssica Vieira, Bruna, Kina e Ana Duarte. Kina acha que Miranda tem ciúmes de Ana Duarte por causa de Afonso, algo novo, pois os ciúmes por Jéssica já é um tema recorrente. Ana reitera que Miranda "não a pode ver". A conversa acaba por descambara para cima de Bruna. E quem ouve tudo atrás da porta? É Miranda.
Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:
AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01
JÉSSICA VIEIRA – 761 20 20 07
KINA – 761 20 20 08
VIRIATO – 761 20 20 13
Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país!