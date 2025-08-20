«Por isso é que há pessoas que chegam ao topo e outras ficam só a ver»: Barraco em direto entre Miranda e Viriato

No Big Brother Verão, o caos está instalado na casa, desta vez entre Catarina Miranda e Viriato Quintela. E o motivo? O facto de Afonso Leitão ter partido a caixa a ver se ganharia uma imunidade, mas não foi o caso. Essa atitude prejudicou o grupo no que toca à tarefa semanal. Em direto, os dois concorrentes entram numa discussão acesa.

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:

