Porta na cara! Igor Rodriguez enfrenta Luís Gonçalves: «És falso!»

No Big Brother, Luís Gonçalves começa a manhã num conflito com Nuno. Durante o momento, Dinis mete-se e afirma que os dois estão a fazer tudo por uma VT. Por sua vez, Luís berra com Dinis e recorda comentários acerca da tropa: «Não conheces a minha vida lá fora». Já esta tarde, o conflito é direto com Igor Rodriguez, os concorrentes trocam acusações e a discussão sobe de tom. Luís Gonçalves atira: «Já estás a ultrapassar os limites! Já não tenho a tua idade!».

Depois de quinta-feira, uma gala de fortes emoções, onde os concorrentes foram surpreendidos com uma dupla expulsão que eliminou Tiago Rodrigues e Gonçalo Beja da Costa do jogo, Dinis Almeida, Sara Silva, Tomé Cunha e Adrielle Peixoto ficaram nomeados para domingo e precisam do apoio do público para garantir a permanência.

Os números dos nomeados do Big Brother 2025, de hoje dia 10 de Abril, e que vão a votações para SALVAR, são os seguintes:

DINIS ALMEIDA - 761 20 20 04

SARA SILVA - 761 20 20 16

TOMÉ CUNHA - 761 20 20 19

ADRIELLE PEIXOTO - 761 20 20 21

