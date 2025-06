«Posição desconfortável»: Após polémica no Especial, Manuel Cavaco e Manuel Rodrigues têm conversa franca

No Big Brother, Manuel Cavaco pediu desculpa a Manuel Rodrigues por o «ter colocado numa posição desconfortável». Isto porque, no Especial, Cláudio Ramos confrontou os concorrentes com uma conversa mais privada, em que Cavaco se assume triste por o amigo não lhe dar tanta atenção.

Todos os concorrentes da casa viram as imagens e o jovem de Alfragide ficou desconfortável.

A noite ficou marcada por uma intensa discussão entre Luís Gonçalves e Carina Frias. Acompanhe os últimos acontecimentos da casa no nosso site!