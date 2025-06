Prémio de «Melhor Atriz» causa chamas na casa: fingimentos à vista?

Luís Gonçalves entregou o prémio de “Melhor Atriz da Casa” a Carolina Braga, e o momento que começou com risos rapidamente evoluiu para tensão. A escolha foi recebida com uma mistura de ironia e indignação, sobretudo pela forma como Luís justificou a entrega. Carolina não ficou calada e respondeu com sarcasmo, gerando uma troca acesa de palavras entre ambos. O ambiente aqueceu, e outros concorrentes acabaram por se envolver na discussão, tomando partidos e lançando novas acusações.

O Big Brother 2025 surpreendeu os concorrentes com uma mini gala inesperada: começaram oficialmente os BB’s de Ouro! A cerimónia contou com várias categorias e trouxe momentos de tensão e muitas gargalhadas dentro da casa.

Os nomeados desta semana são quatro. Vote para salvar!

Carina Frias - 761 20 20 02

Diogo Bordin - 761 20 20 05

Manuel Cavaco - 760 20 20 12

Luís Gonçalves - 761 20 20 22

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do mais emblemático reality show em Portugal e continua a conquistar os portugueses desde a estreia, a 23 de março. Com concorrentes imprevisíveis e estratégias surpreendentes, esta edição do Big Brother está mais intensa do que nunca e promete ainda muitas emoções, confrontos e reviravoltas.