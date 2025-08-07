Preocupação no Big Brother: «Hoje a Catarina está um farrapo»

No Big Brother Verão fala-se de Catarina Miranda. Eduardo Ferreira não tem dúvidas. Há motivos de preocupação para com Catarina Miranda. «Está um farrapo», diz. Recorde-se que Catarina Miranda e Afonso Leitão estão de costas voltadas, depois de uma noite de muita tensão e choro.

Afonso Leitão, Kina, Bruno de Carvalho e Eduardo Ferreira são os nomeados desta semana. As votações já estão abertas e o público pode salvar o seu concorrente favorito através das habituais linhas telefónicas:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

KINA – 761 20 20 08

BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15

EDUARDO FERREIRA – 761 20 20 18

