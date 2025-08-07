VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Preocupação no Big Brother: «Hoje a Catarina está um farrapo»

No Big Brother Verão fala-se de Catarina Miranda. Eduardo Ferreira não tem dúvidas. Há motivos de preocupação para com Catarina Miranda. «Está um farrapo», diz. Recorde-se que Catarina Miranda e Afonso Leitão estão de costas voltadas, depois de uma noite de muita tensão e choro. 

Afonso Leitão, Kina, Bruno de Carvalho e Eduardo Ferreira são os nomeados desta semana. As votações já estão abertas e o público pode salvar o seu concorrente favorito através das habituais linhas telefónicas:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01
KINA – 761 20 20 08
BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15
EDUARDO FERREIRA – 761 20 20 18

Acompanhe tudo o que se passa na casa do Big Brother Verão aqui!

  • Hoje às 12:15
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

01:49

Revolta sem fim contra Viriato «Onde é que eu falei mal daquela criatura?»

17:06
04:29

Fábio Paim declara-se a Bruno de Carvalho «É um dos meus portos de abrigo aqui»

16:58
03:45

Amigos na mesma? Miranda põe em causa a confiança que tem em Afonso «Quem me tem vindo a desiludir sem dúvida que é o Afonso»

16:35
07:31

Viriato responde a Bruna e a discussão cresce «Prejudicaste o Manuel»

16:18
02:14

Catarina Miranda desafia a amizade entre Bruno e Kina: «É para ver se a Kina abre os olhos»

16:09
01:38

Sem paciência! Bruna confronta Viriato «Afinal os amigos é só para dizer as coisas boas»

16:05
Mais Vídeos

Mais Vistos

António Leal e Silva é apanhado em clima de cumplicidade com Diogo Bordin e é confrontado em direto

Ontem às 19:45

Afinal, Daniela Santos e Afonso tiveram mais do que se pensava. Bernardina expõe pormenores íntimos

Hoje às 09:17

Fotografias ousadas de Solange Tavares dão que falar

28 mar, 17:12

Vânia Sá já escolheu o padrinho do bebé e o convite não poderia ter sido mais original

Ontem às 16:34

Surpresa Total. Solange Tavares assume namoro com ex-concorrente. E não pense que é o Dinis

Ontem às 09:14
Ver Mais

Notícias

Ela já não encanta: A descida que ninguém esperava no ranking de popularidade do Big Brother Verão

Há 2h e 7min

Tem namorado? Marcia Soares responde à pergunta mais aguardada e deixa a internet em choque

Há 2h e 50min

Gravidez a caminho? Maria Botelho Moniz revela detalhes privados: «Quero dar-lhe um irmão»

Há 3h e 13min

Filho de Maria Botelho Moniz derrete a mãe com detalhe ligado ao Big Brother

Há 3h e 21min

Este cantor esqueceu-se de cantar, mas o som continuou. E Cláudio Ramos nem queria acreditar

Há 3h e 44min
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

03:42

Catarina Miranda beija e faz festinhas a Afonso: «Já deves ter metido a boca onde não devias»

Ontem às 14:59
05:30

Catarina Miranda abre o coração a Afonso: «Apaixonei-me pelo que inventei de você»

Ontem às 08:31
05:23

Catarina Miranda em rutura total com Afonso: «Tudo o que mexe, tu vais para a cama»

5 ago, 15:17
04:57

Sanção pesada no Big Brother Verão e as reações são de grande espanto

3 ago, 21:36
03:09

Ainda há futuro? Afonso tenta abraçar Daniela Santos e o clima acaba a aquecer

3 ago, 09:50
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

Tem namorado? Marcia Soares responde à pergunta mais aguardada e deixa a internet em choque

Há 2h e 50min

Gravidez a caminho? Maria Botelho Moniz revela detalhes privados: «Quero dar-lhe um irmão»

Há 3h e 13min

Filho de Maria Botelho Moniz derrete a mãe com detalhe ligado ao Big Brother

Há 3h e 21min

Diogo Bordin e um ‘harem’ de mulheres famosas. Mas onde anda Carolina Braga?

Hoje às 12:28

Beatriz Prates insinua triângulo amoroso e Diogo Marcelino responde com amor (e fotos raras)

Hoje às 09:54
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

03:45

O Calendário dos bombeiros da casa. Pouca roupa e muita sensualidade

Ontem às 11:24
08:45

Catarina Miranda faz esclarecimento sobre a zanga com Afonso Leitão

5 ago, 21:53
03:53

Feia discussão entre Bruno de Carvalho e Afonso sobe de tom: «Pedi desculpa para não levares na tromba»

5 ago, 19:50

«Aceitei porque precisava»: Rosa Bela recorda decisão que mudou a sua vida para sempre

10 jul, 12:43
03:39

«Ficas linda... é lindo esse detalhe»: Viriato Quintela está encantado com Ana Catharina?

10 jul, 12:35
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Farta, Jéssica Galhofas esclarece rumores... e acaba por fazer revelação: "Só o tempo me dirá"

Há 9 min

"Tens namorado?": Marcia Soares responde a questão da mãe... e deixa-a surpreendida!

Há 1h e 28min

Surpresa! Luís Gonçalves revela projeto: "O caminho que resolvi abraçar"

Há 2h e 35min

Francisco Vale falha ida a programa da TVI: descubra o que aconteceu!

Há 2h e 53min

Fãs do "Big Brother Verão" não têm dúvidas: veja quem é o mais adorado e o mais odiado!

Há 3h e 14min
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

Gravidez a caminho? Maria Botelho Moniz revela detalhes privados: «Quero dar-lhe um irmão»

Há 3h e 13min

Filho de Maria Botelho Moniz derrete a mãe com detalhe ligado ao Big Brother

Há 3h e 21min

Companheiro de Maria Botelho Moniz revela pacto feito entre o casal: «Ela já quebrou algumas vezes»

Hoje às 12:06

Gravidez pode estar para breve na vida de Maria Botelho Moniz: «É muito importante ter irmãos»

Hoje às 12:01

Insólito: Em direto, cantor esqueceu-se de cantar e deixou Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz sem reação

Hoje às 10:46
Ver Mais

Curva da Vida

Fábio Paim recorda dia em que foi preso em frente aos filhos: «Não tenho mais como pedir desculpa»

4 ago, 00:14

Era uma promessa do futebol, tinha milhões, mas perdeu tudo. A história marcante de Fábio Paim

3 ago, 23:50

Depois da Curva da Vida, Fábio Paim em momento único: «Vou prometer em frente a toda a gente que...»

3 ago, 23:47

A história de Fábio Paim: Ex-futebolista explica o que realmente aconteceu para ter perdido tudo

3 ago, 23:40

Bruna desaba em lágrimas após apresentar a Curva da Vida e Maria Botelho Moniz dá-lhe presente especial

27 jul, 23:42
Ver Mais