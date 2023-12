Presentes envenenados geram confronto entre Francisco Monteiro e Márcia Soares: «Brincaste com os sentimentos dos outros!»

Há 3h e 38min

No Big Brother, os concorrentes trocam os primeiros presentes de Natal entre si. André Lopes entregou um «presente envenenado» a Francisco Monteiro e considerou que o colega «brincou» com os sentimentos das pessoas. O concorrente não concordou com a acusação de André e os dois entraram num aceso ‘bate-boca’. Márcia Soares interveio e afirmou concordar com a opinião de André Lopes em relação a Francisco Monteiro.