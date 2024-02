Pressão acabou com os Zárcia? Francisco Monteiro esclarece tudo sobre relação com Márcia Soares!

Hoje às 17:14

No «Goucha», recebemos Francisco Monteiro, vencedor do Big Brother 2023. O ex-concorrente fala-nos do facto de ter feito dupla com Márcia Soares, no sábado passado, ao apresentar o Big Brother Desafio Final - Semana. O nosso convidado aproveita para enviar um recado aos fãs, sobre o facto de exercerem alguma pressão para existir um casal entre ambos: «Podem gostar de nós, como pessoas individuais». O ex-concorrente esclarece o estado da relação entre si e Márcia Soares.