Há 3h e 24min

No Big Brother- Desafio Final, a pressão está a aumentar e as emoções estão cada vez mais à flor da pele. André Lopes cede à pressão e chora. O concorrente sente-se 'sufocado' e precisa de um momento para deitar o stress que sente cá para fora não controla as lágrimas.

Ana Barbosa consola o amigo. Ora veja!