Pressão sobre Kina preocupa Bruna e Jéssica, mas gera nova discussão na casa «Ela não aguenta... está a cair»

No Big Brother Verão, após a cadeira-quente, Bruna e Jéssica conversam sobre as intervenções de Kina. Bruna admite recear que a colega não aguente a pressão de Miranda e Afonso. Ambas reconhecem que Kina foi longe demais e, no confessionário, Jéssica explica ter ficado em silêncio por considerar o tema demasiado sensível, enquanto Bruna justifica não a ter chamado à atenção para não a massacrar mais. Entretanto, na sala, Kina mantém-se ofendida por terem falado dos seus filhos, dando início a nova discussão.

Ontem, na gala do Big Brother, os ânimos estiveram ao rubro! Daniela Santos tem uma entrada inesperada na casa e toma atitude drástica em relação a Afonso Leitão. Viriato Quintela surpreendeu tudo e todos ao apresentar a sua curva da vida, e ficamos a saber que Fábio Paim foi o concorrente expulso pelos portugueses.

