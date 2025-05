Prestes a perder a cabeça? Solange Tavares sem paciência para Lisa Shincariol e o motivo é inédito

No jardim do Big Brother, Solange Tavares e Carolina Braga levantam suspeitas sobre o desaparecimento do reservatório de água da máquina de café e não poupam críticas à liderança de Lisa. Solange revela que já deixou duas reclamações e confessa que se controla para não perder a paciência com a colega. Carolina aconselha-a a ignorar o assunto para não dar mais palco a Lisa, mas Solange lamenta já ter deixado que a concorrente fizesse “jogo” à sua custa. Mais tarde, Carina e Manuel Rodrigues comentam o facto de existirem queixas na caixa da liderança. Carina considera que as críticas são sinal de mesquinhez e egoísmo, reforçando que, até agora, não há motivo para apontar falhas à amiga. Para ela, tudo se resume a birra por Lisa ser líder e não ter salvo alguém do grupo rival.

No Especial de segunda-feira, ficámos a conhecer quem são os nomeados da semana. Vote para salvar:

Diogo Bordin - 761 20 20 05

Manuel Cavaco - 761 20 20 12

Solange Tavares - 761 20 20 17

Nuno Brito - 761 20 20 20

Luís Gonçalves - 761 20 20 22

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do mais emblemático reality show em Portugal e continua a conquistar os portugueses desde a estreia, a 23 de março. Com concorrentes imprevisíveis e estratégias surpreendentes, esta edição do Big Brother está mais intensa do que nunca e promete ainda muitas emoções, confrontos e reviravoltas nas próximas semanas.

Acompanhe tudo ao minuto e não perca todos os desenvolvimentos da casa!