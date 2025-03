Primeiras horas do Big Brother e Solange ja está no epicentro da cadeira quente: «Já estou num mau dia...»

A noite de estreia não foi apenas marcada pela apresentação dos concorrentes. Logo no início, os participantes foram surpreendidos por desafios inesperados, que testaram as suas reações e começaram a moldar as primeiras dinâmicas dentro da casa.

Após a emocionante gala de estreia do Big Brother 2025, os novos concorrentes dirigiram-se para a sala, e começaram a trocar as primeiras impressões uns dos outros. Entre olhares, sorrisos nervosos e algumas perguntas estratégicas, o ambiente foi-se descontraindo à medida que cada um tentava conhecer melhor os seus colegas de casa! Mas o mais emocionante vem a seguir, o Big Brother pergunta aos concorrentes quem lhes deixou uma imagem positiva e uma negativa. Parece que a Solange é a concorrente que está no epicentro negativo de toda a casa e começa a mostrar-se tensa com o grupo