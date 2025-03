Primeiras lágrimas... Ana Neto desaba no confessionário: «É só a minha chapada de realidade»

No Big Brother, a Ana destaca a Carolina como a pessoa que, “com muito esforço, poderiam ser amigas”. Explica que a Carolina passa a impressão de ser muito querida e doce, no entanto, muda de atitude nas atividades. A Carolina acaba por contestar todos os argumentos da Ana, e as duas entram em bate-boca. Quando questionada, a Carolina afirma, ironicamente que, tal como a Ana diz, é forçada. No Armazém, os concorrentes assistem e comentam que o grupo da Casa já está bem avançado. A Érica e a Inês partilham da mesma opinião de que a Carolina deixa as pessoas desconfortáveis e a concorrente atira que se tiverem algo a dizer-lhe podem fazê-lo diretamente. No confessionário, a Ana vai-se abaixo e lamentar estar a chorar no primeiro dia.