Primeiro almoço do líder: Conheça o novo restaurante do Big Brother com "vista para a cidade"

O Big Brother trouxe uma novidade que está a surpreender: o novo restaurante da casa, que promete ser um dos espaços mais disputados durante a edição. No primeiro almoço do líder, Manuel Cavaco teve a oportunidade de desfrutar deste ambiente exclusivo, acompanhado pelos colegas Dinis Almeida, Carolina Braga e Sara Silva. O novo restaurante destaca-se pela sua "vista para a cidade", proporcionada por uma janela virtual exibida no ecrã.