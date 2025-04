A tarde na casa do Big Brother foi bastante animada! Enquanto descansavam ao sol, os concorrentes desfrutaram de um momento relaxante no jogo e, no meio de risadas e brincadeiras, Manuel Rodrigues meteu-se com Tiago Rodrigues e fez-lhe um desafio insólito: dar-lhe um beijo. Os restantes concorrentes entraram na brincadeira e incentivaram o beijo!

Veja o vídeo e saiba se aconteceu...

