VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Primeiro beijo dos «CALE»? Catarina Miranda avança e a reação de Afonso Leitão surpreende

No Big Brother Verão, Catarina Miranda apanhou Afonso Leitão deitado, a fazer-se de “desmaiado”. Num momento descontraído, tentou dar-lhe um beijo, mas, ao aproximar-se da boca, Afonso virou a cara, rejeitando a brincadeira. Veja tudo.

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

JÉSSICA VIEIRA – 761 20 20 07

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO – 761 20 20 13

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país!

 

  • Big Brother
  • Ontem às 20:04
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

02:26

Viral: Catarina Miranda lança-se a Afonso Leitão, mas acaba por ser mandada ao chão

22:30 Ontem
04:44

Viriato: «O concorrente Leitão não consegue formar uma frase em português para salvar a própria vida»

22:24 Ontem
08:19

Ana deixa garantias sobre Catarina Miranda: «Vou encontrá-la lá fora e...»

22:13 Ontem
04:03

Viriato mete em causa 'intelecto' de Afonso: «Conversas limitadas...»

22:01 Ontem
03:36

Kina passa-se com desrespeito que diz sentir: «Tirem a minha idade da vossa boca»

21:56 Ontem
02:50

Viriato discute forte e feio com Kina: «Falas baixinho. Voltas-me a levantar a voz e eu...»

21:51 Ontem
Mais Vídeos

Mais Vistos

02:26

Viral: Catarina Miranda lança-se a Afonso Leitão, mas acaba por ser mandada ao chão

Há 3h e 56min
03:07

Primeiro beijo dos «CALE»? Catarina Miranda avança e a reação de Afonso Leitão surpreende

Ontem às 20:04

Aos 47 anos, Cristina Ferreira não abdica de fazer isto todos os dias para estar em forma

21 ago, 09:38

Os dois alimentos que Cristina Ferreira tirou do pequeno-almoço para ficar em forma aos 47 anos

21 ago, 09:52
01:44

Afonso Leitão recebe avião inesperado e o clima aquece na casa

Ontem às 16:15
Ver Mais

Notícias

Marcelo Palma tem um desejo para a Final do Big Brother Verão: A vitória de Afonso contra Miranda: «Pagava para...»

Ontem às 18:03

Cinha Jardim relata ter visto Nuno Brito 'muito íntimo' de uma outra ex-concorrente do Big Brother

Ontem às 16:25

Portugal arde: Ex-concorrente do Big Brother vive chamas de perto e sobrevive a incêndio com tanque de água

Ontem às 15:47

Ex-concorrente conheceu o pai graças à participação na Casa dos Segredos: «Recebi uma mensagem dele na gala final»

Ontem às 11:30

Descobrimos, a menos de 50 euros, o vestido de aniversário de Marcia Soares de que todos falam

Ontem às 10:51
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

04:38

Maria Botelho Moniz invade a casa do Big Brother. Mas é ignorada

21 ago, 19:15
02:39

Só mais uma. Catarina Miranda chora e ameaça desistir do Big Brother pela quarta vez. O motivo? Afonso Leitão

15 ago, 22:01
01:34

Ao pormenor: Este foi o pontapé que levou a expulsão direta de Bruno de Carvalho do Big Brother

11 ago, 23:03
15:14

Bruno de Carvalho dá pontapé em colega e é expulso diretamente. Todas as imagens

11 ago, 22:46
05:06

Jéssica pronuncia-se sobre namoro do ex com Catarina Miranda: «Casem-se e...»

11 ago, 08:36
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

Marcelo Palma tem um desejo para a Final do Big Brother Verão: A vitória de Afonso contra Miranda: «Pagava para...»

Ontem às 18:03

Cinha Jardim relata ter visto Nuno Brito 'muito íntimo' de uma outra ex-concorrente do Big Brother

Ontem às 16:25

Portugal arde: Ex-concorrente do Big Brother vive chamas de perto e sobrevive a incêndio com tanque de água

Ontem às 15:47

Descobrimos, a menos de 50 euros, o vestido de aniversário de Marcia Soares de que todos falam

Ontem às 10:51

Marcia Soares celebra aniversário em grande: e este convidado surpreendeu a Internet

Ontem às 10:12
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

01:11

As imagens mais fortes do colapso total no Big Brother: «Sua suja»

17 ago, 18:25
02:25

«Há 3 dias que a carne está descongelada»: Kina critica lasanha de Catarina Miranda, mas os outros adoraram e aplaudiram o prato

16 ago, 20:01
04:21

A pista é delas! Mulheres da casa encantam com dança e boa energia

15 ago, 16:31
03:41

Bombástico. Discussão entre Afonso, Miranda e Kina leva Bruna ao limite: «Não tomem as dores dos outros»

15 ago, 12:33
14:15

Choque e traições pelas costas: Assim foram as nomeações dos concorrentes

11 ago, 00:50
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Em tronco nu, Diogo Bordin vive experiência inédita: "Primeira vez"

Ontem às 20:02

Daniela Santos: "Bati com a cara num poste e desmaiei. Levantei-me com a cara cheia de sangue"

Ontem às 19:47

Revelada decisão de Cláudio Ramos sobre entrevista de Catarina Miranda: "Tenho zero interesse"

Ontem às 19:33

Luís Gonçalves, após o "Big Brother": "Não faço questão de me relacionar com eles"

Ontem às 19:29

Amigo próximo de Afonso Leitão faz revelação: ele não quer nada com Catarina Miranda cá fora!

Ontem às 18:15
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

Maria Botelho Moniz e Kina viram meme na Internet: «Isto trabalha o glúteo?»

Ontem às 10:40

Em lágrimas, Maria Botelho Moniz despede-se da casa e dos concorrentes

21 ago, 19:36

Nuno Eiró não deixa escapar pormenor na visita de Maria Botelho Moniz à casa e deixa-lhe mensagem tocante

21 ago, 19:29

Maria Botelho Moniz satisfaz curiosidade dos concorrentes: «Só se fala de vocês»

21 ago, 19:25

Até os olhos brilham. Maria Botelho Moniz em êxtase por estar dentro da casa do Big Brother

21 ago, 19:22
Ver Mais

Curva da Vida

«Ele morre»: Viriato emociona-se ao falar do pai, o 'herói' que julgava imortal

17 ago, 23:52

Emoção e perda: a Curva da Vida de Viriato Quintela marcada pelo adeus ao seu 'herói imortal'

17 ago, 23:51

Viriato Quintela faz partilha tocante: «Morreu o meu pai, o meu herói que eu pensava ser imortal»

17 ago, 23:46

No leito da morte, Marco Paulo deixou uma mensagem arrebatadora ao seu herdeiro

10 ago, 23:53

«Diziam que era amante do Marco Paulo», Eduardo Ferreira em lágrimas ao recordar morte do cantor

10 ago, 23:39
Ver Mais