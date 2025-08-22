Primeiro beijo dos «CALE»? Catarina Miranda avança e a reação de Afonso Leitão surpreende

No Big Brother Verão, Catarina Miranda apanhou Afonso Leitão deitado, a fazer-se de “desmaiado”. Num momento descontraído, tentou dar-lhe um beijo, mas, ao aproximar-se da boca, Afonso virou a cara, rejeitando a brincadeira. Veja tudo.
Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:
AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01
JÉSSICA VIEIRA – 761 20 20 07
KINA – 761 20 20 08
VIRIATO – 761 20 20 13
