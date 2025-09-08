Primeiro beijo em direto? Catarina Miranda faz planos com Afonso Leitão para a grande final

No Especial do Big Brother Verão, Maria Botelho Moniz revelou aos concorrentes a grande novidade da final desta edição. Pela primeira vez na história do reality show da TVI, a derradeira gala não acontecerá nos estúdios da Venda do Pinheiro. Este ano, o momento mais aguardado da edição vai decorrer ao ar livre, no emblemático Parque dos Poetas, em Oeiras, um cenário grandioso que promete elevar ainda mais a emoção da grande final. Após o programa, Catarina faz planos grandiosos.

Ontem, na gala do Big Brother, foi noite de muitas surpresas e emoções à flor da pele! Bruna foi a concorrente expulsa, e por isso fica fora do leque dos finalistas. Afonso Leitão fez a sua Curva da Vida perante o País inteiro, um percurso de vida recheado de revelações fortes, nomeadamente sobre o seu namoro com a ex-Jéssica Vieira. Já a própria Jéssica Vieira foi salva em 1º lugar com uma percentagem impressionante. Discussão forte entre Catarina Miranda e Jéssica Vieira 'explode' durante o direto.

