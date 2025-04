Primeiro confronto de Adrielle Peixoto no Big Brother! Dinis Almeida não foi poupado a críticas: «Está a atirar para todas as mulheres aqui da casa»

No Big Brother, na gala de hoje, recebemos dois novos concorrentes (Luís Gonçalves e Adrielle Peixoto) que entram na casa começaram em grande!

Na cadeira quente logo após o fim da gala, Adrielle Peixoto, teve o seu primeiro confronto, ao opinar sobre a postura de Dinis Almeida no jogo e as suas relações com as mulheres. Acusou o colega de ser falso, cobra e mau jogador, sentindo-o perdido no programa.

Conheça melhor Adrielle Peixoto:

Adrielle Peixoto é modelo e, no Brasil, já ganhou vários títulos de Miss.

Cresceu na Baía e, atualmente, vive na Reboleira. Chegou a Portugal em 2022 para participar num concurso de beleza e decidiu que era o lugar ideal para viver.

Sempre teve o sonho de participar no Big Brother e acha que a sua assertividade e vontade de vencer vão fazer a diferença.

Quem a conhece diz que tem uma personalidade vincada e que é otimista em excesso, mas essa mesma atitude leva-a a motivar quem a rodeia e a aceitar qualquer desafio que lhe proponham.