No Big Brother, depois de expulsar o Dinis, a Érica lamenta a sua decisão, no entanto refere que foi o concorrente com quem falou menos. Enquanto o Dinis conhece os cantos ao Armazém, a Érica fala um pouco da sua vida entre Portugal e os Estados Unidos. De volta ao Armazém, já na companhia da Carina, o Dinis partilha a sua frustração por ter sido a escolha da Érica.