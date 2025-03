Primeiro sinal de consentimento no Big brother 2025? «Eu vi o polegar...»

Durante esta manhã, uma grande novidade surgiu no Big Brother 2025! Leonardo Gerevini em conversa com Micael alegou que aconteceu algo escaldante durante a noite com Carina Frias! Leonardo conta aos colegas: «Ela era a tal, tinha de acontecer!»

A nova edição do Big Brother já começou e promete ser histórica, celebrando os 25 anos do reality show em Portugal. Na gala de estreia, apresentada por Cláudio Ramos, foram revelados os 20 concorrentes que vão viver na casa mais vigiada do país, cada um com a sua personalidade, histórias marcantes e estratégias para o jogo