Problemas no paraíso? Diogo Bordin desabafa com Solange Tavares acerca das atitudes de Carolina Braga

Durante a manhã, Carolina Braga e Diogo Bordin tiveram um atrito que culminou numa grande discussão. A concorrente acusou Diogo de falta de empatia e de não a respeitar enquanto 'empregada'. Diogo Bordin acatou mas não compreendeu, isolando-se com Solange Tavares a desabafar acerca do assunto. Diogo referiu que esta característica explosiva de Carolina Braga a pode prejudicar.

No Especial, conduzido por Cláudio Ramos, conhecemos os concorrentes que vão disputar a expulsão esta semana! Está aberta mais uma semana de decisões no Big Brother! Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do país e cabe aos portugueses decidir quem merece continuar em jogo.

Os números dos nomeados do Big Brother 2025 que vão a votações para SALVAR, são os seguintes:

VOTAÇÃO PARA SALVAR:



CARINA FRIAS - 761 20 20 02

ÉRICA REIS - 761 20 20 06

IGOR RODRIGUEZ - 761 20 20 08

NUNO BRITO - 761 20 20 20