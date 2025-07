No Big Brother, Daniela Ventura foi expulsa diretamente do Big Brother Verão. «Prostitutas são as tuas filhas» As palavras duras de Daniela Ventura contra Bruno de Carvalho. Veja aqui todas as imagens da discussão mais forte dos realitys.

Uma decisão drástica que foi justificada pela Voz: «Ao longo dos últimos dias foram repetidamente ultrapassados os limites do respeito», explicou a Voz. «Foi a questão dos limites e da boa-educação que já vinha de há muito».

Veja no site todas as imagens desta expulsão direta, que aconteceu após uma feia discussão, com troca de insultos graves, entre Daniela Ventura e Bruno de Carvalho.