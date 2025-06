No Big Brother, os concorrentes tiveram direito à última prova do líder desta edição. No jardim, tiveram de se colocar em cima de uns púlpitos e, do nada, uma vizinha inesperada invadiu a casa: um cão! E espante-se: foi o cão quem escolheu o novo líder da casa: Diogo Bordin. Veja tudo.

