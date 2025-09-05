Prova falhada. Afonso não perde tempo «Pessoal ainda há pipocas»

No Big Brother Verão, a dinâmica do polvo desafiou os concorrentes a realizarem uma dança coletiva, mas Catarina Miranda e Afonso Leitão afastaram-se do grupo e fizeram a sua própria atuação. Caso a prova tivesse sido bem-sucedida, os participantes teriam direito a um cabaz com mimos, depois de terem falhado a prova semanal que lhes dava acesso a BBs para comprarem comida. No meio da desilusão, Afonso não perdeu tempo em lançar a provocação: «Pessoal, ainda há pipocas».

A grande final do Big Brother Verão está a chegar! Viriato Quintela conquistou o passaporte para a final, mas os restantes concorrentes continuam a lutar por um lugar no pódio. No próximo domingo, um deles pode abandonar a casa. A decisão está nas suas mãos.

