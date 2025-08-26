Prova hilariante: Concorrentes despem-se e trocam de roupa. O motivo é inesperado

No Big Brother Verão, durante uma dinâmica matinal, Viriato Quintela foi desafiado a trocar de roupa com a pessoa que, na sua opinião, não chegará à final. A escolha recaiu sobre Ana Duarte, que não hesitou: em poucos segundos, despiram-se e trocaram de roupa num momento inesperado. Veja tudo.
