Prova Semanal ao rubro: Bruna abandona e Miranda desiste por causa dos colegas

No Big Brother Verão, a tensão tomou conta da Prova Semanal. Enquanto tentavam equilibrar a bola de gelado, Jéssica e Viriato deixaram-na cair e acabaram alvo de gozo por parte de Miranda, que assistia ao desafio. Afonso e Miranda continuaram a picar os colegas, levando Bruna, tal como já tinha feito numa liderança anterior, a abandonar a tarefa em protesto. Apesar de afirmar que não iria participar, Miranda confessou no confessionário que quis provar que os colegas precisam dela. Assim, quando voltou a ser chamada para a prova, tomou a iniciativa, mas acabou por também deixar cair o gelado rapidamente, dando por encerrada a sua participação e atirando as culpas para os colegas.
Na reta final do Big Brother Verão, Viriato Quintela conquistou o tão desejado passaporte para a final, mas os outros quatro concorrentes estão em risco de expulsão já no próximo domingo. Vote para salvar:
AFONSO - 761 20 20 01
BRUNA - 761 20 20 04
CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05
JÉSSICA - 761 20 20 07
