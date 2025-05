No Última Hora do Big Brother, Alice Alves interrompe comentadores para fazer ligação à casa, depois de os concorrentes terem perdido a prova semanal. Bruno Savate faz acusações a Solange Tavares sobre a organização do grupo.

Estes são os nomeados desta semana. Vote para salvar:

CARINA – 761 20 20 02

IGOR – 761 20 20 08

MANUEL CAVACO – 761 20 20 12

SARA – 761 20 20 16

