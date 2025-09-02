Prova Semanal em risco: Viriato e Jéssica deixam cair gelados

No Big Brother Verão, no Jardim, o Anfitrião anunciou a nova Prova Semanal: os concorrentes teriam de equilibrar uma bola de gelado na cabeça. Afonso, por ter sido o único a preservar o gelado “de estimação” durante a manhã, acabou dispensado da tarefa. Entre risos, Miranda aproveitou e disse que também ficava “de férias”. A prova arrancou com Viriato e Jéssica, mas ambos deixaram cair os gelados logo no início, levando Afonso a reagir de imediato e a criticar: já estavam a prejudicar a prova.

Na reta final do Big Brother Verão, Viriato Quintela conquistou o tão desejado passaporte para a final, mas os outros quatro concorrentes estão em risco de expulsão já no próximo domingo. Vote para salvar:

AFONSO - 761 20 20 01

BRUNA - 761 20 20 04

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

JÉSSICA - 761 20 20 07

