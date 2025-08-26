Prova Semanal sem Jéssica Vieira? «Fui Dispensada (…) Tenho de começar a aprender. Dizer e Fazer»

No Big Brother Verão, a manhã arrancou com a prova semanal, que está a ser cumprida por Catarina Miranda, Viriato Quintela e Afonso Leitão. Na cozinha, Jéssica Vieira desabafou com Bruna: “Tenho de começar a aprender. Dizer e fazer”, numa reflexão sobre o momento da noite anterior, em que afirmou estar fora da prova. O líder, Afonso Leitão, acabou por a dispensá-la.

