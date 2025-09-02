VÍDEO SEGUINTE
Provocação? Afonso e Miranda 'esfregam' na cara de Jéssica a dinâmica íntima que protagonizaram

No Big Brother Verão, depois da aula de sedução de Afonso, Miranda e o 'aliado' foram para o quarto, onde estava a Jéssica, falarem sobre a dinâmica, na qual a concorrente ficou de fora. No fim, a jovem reagiu. Veja tudo. 

Na reta final do Big Brother Verão, Viriato Quintela conquistou o tão desejado passaporte para a final, mas os outros quatro concorrentes estão em risco de expulsão já no próximo domingo. Vote para salvar:

AFONSO - 761 20 20 01
BRUNA - 761 20 20 04
CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05
JÉSSICA - 761 20 20 07

  • Há 2h e 12min
