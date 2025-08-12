Provocação de Miranda a Bruno de Carvalho acaba em discussão com Viriato «suja e baixa»

No Big Brother Verão, no jardim, Miranda provoca Bruno dizendo que já bebeu a sua Coca-Cola e espera que, após a agressão, ele seja expulso para poder comer melão ao jantar. Viriato defende Bruno e entra em discussão com Miranda, que, no confessionário, admite divertir-se a provocar os adversários. Já Viriato, também no confessionário, critica a forma como a concorrente persegue o seu objetivo, classificando-a como «suja e baixa». Enquanto isso, Bruno mantém-se em silêncio, apenas assistindo à troca de acusações entre os dois, sem que cheguem a qualquer consenso.
Na noite desta segunda-feira, Bruno de Carvalho foi expulso pelo Big Brother depois de ter dado um pontapé a Afonso Leitão. Desde então, os ânimos estão ao rubro.
Ontem ficaram ainda quatro concorrentes nomeados. Vote para salvar o seu favorito:
AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01
KINA – 761 20 20 08
VIRIATO – 761 20 20 13
FÁBIO PAIM – 761 20 20 14
Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do país aqui!