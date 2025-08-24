Provocações: Catarina Miranda reage a Afonso «Primeira-Dama? Para me pedires em namoro está quieto!»

No Big Brother Verão, na esplanada, os concorrentes conversam sobre o futuro na casa depois de Catarina Miranda dizer: «A questão agora é saber como é que vocês todos vão fumar». Afonso responde que não haverá mais tabaco até ao fim do programa e que Viriato «dá em maluco», explicando que tudo aconteceu porque o ator ficou irritado por ter ficado sem a caixa de cigarros. Viriato contrapõe que Afonso nunca esteve nesse papel. A conversa aquece, com Miranda a dizer que já não os pode ver à frente e Viriato a ripostar: «Imagina nós a ti». Jéssica acrescenta: «Vais ter de levar com a turma da Mónica, Mirandinha». Miranda comenta que, com a saída de Kina, o ego de Viriato vai «ficar grande demais para o bunker». Entre provocações, Afonso chama Miranda de «Primeira-Dama», ao que a concorrente reage: «Agora já sou a tua Primeira-Dama, para me pedires em namoro, está quieto!».
Recorde-se que Kina foi a concorrente expulsa na gala deste domingo, o que deixou todos em choque dentro da casa. Afonso foi eleito o líder da semana.
