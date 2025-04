Provocações terminam... num abraço? Assista ao tenso momento entre Luís Gonçalves e Manuel Rodrigues

No Big Brother, as provocações entre Luís Gonçalves e Manuel Rodrigues chegaram a um ponto tenso quando Manuel insistiu que Luís se sentasse para falar com ele. No entanto, o esforço de Manuel não teve grande sucesso, já que Luís se levantou e se afastou pouco depois. Dizendo, cheio de sarcasmo, que se sentia ofendido por Luís lhe ter virado as costas, Manuel continuou a provocar o colega. No entanto, para surpresa de todos, Luís ofereceu-lhe um abraço, tentando, de forma inusitada, reparar a situação e encerrar o confronto.

