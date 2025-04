Pulseira vermelha: Lisa Schincariol impiedosa com Adrielle Peixoto «Já passou os limites no jogo»

Numa dinâmica proposta pelo Big Brother, Lisa Schincariol avalia a prestação dos colegas de casa no jogo. Adrielle Peixoto foi a primeira paciente do consultório e, prontamente, recebeu uma pulseira vermelha. A pulseira vermelha é referente a passar dos limites no jogo, e foi-lhe entregue em conformidade. Lisa disparou dizendo que não considera a colega uma boa jogadora, e que não vale tudo para aparecer. A 'doutora' Lisa foi mordaz na sua avaliação, e considerou o jogo de Adrielle como jogo 'baixo'.

Isto acontece após uma gala que começou de forma surpreendente com o anfitrião a surpreender os concorrentes com uma sanção., numa noite que deu muito que falar, já que as emoções dentro da casa estão à flor da pele.

Para além desta notícia que deixou os concorrentes em estado de alerta, esta noite a gala contou ainda com a invasão de dois coelhinhos da Páscoa – ex-concorrentes Joana Diniz e João Ricardo - que trouxeram consequências para a casa do Big Brother.

A gala culminou com a expulsão de Inês Vilhalva que deixou a casa em choque e os colegas em lágrimas, sobretudo Carina Frias que se mostrou muito chorosa, em pranto.

O Big Brother 2025 celebra o 25.º aniversário do icónico reality show em Portugal e tem sido um verdadeiro fenómeno desde a sua estreia, a 23 de março. Com concorrentes que não param de surpreender, o jogo está cada vez mais intenso e promete ainda mais emoções nas próximas semanas.

