Pura emoção: Big Brother responde a pedido de concorrente e Bruna emociona-se ao ouvir a filha

No Big Brother Verão, Jéssica Vieira faz um pedido ao anfitrião para este colocar uma música da filha de Bruna, Yara Rossi. Assim que a música começa a tocar, Jéssica, Bruna, Viriato Quintela e Ana Duarte juntam-se todos para dançar e cantar ao som da música da jovem. Como é normal, Bruna emociona-se ao ouvir a filha a cantar. Um momento comovente! Recorde-se que, Yara Rossi, 23 anos, é filha de Bruna e do cantor popular português Sérgio Rossi.

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

JÉSSICA VIEIRA – 761 20 20 07

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO – 761 20 20 13

