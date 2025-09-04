«Quando for lá para fora nunca mais te meto a vista em cima»: Afonso deixa Miranda com medo

No Big Brother Verão, Afonso Leitão está na pérgola com Catarina Miranda e ambos trocam palavras entre si. Miranda revela que está com medo que Afonso "se deslumbre lá fora com alguém". O concorrente manda-lhe uma "tacada". Será ironia? Veja o vídeo.
Estamos a poucos dias da final do Big Brother Verão, e por isso deve votar para salvar o seu favorito. Viriato Quintela conquistou o passaporte para a final, mas os restantes concorrentes continuam em risco de abandonar a casa no próximo domingo. Vote para salvar:
AFONSO - 761 20 20 01
BRUNA - 761 20 20 04
CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05
JÉSSICA - 761 20 20 07
