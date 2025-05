Bruna Gomes é apaixonada pelos seus animais e, nas redes sociais, são várias as partilhas que faz com os seus amiguinhos de quatro patas. Nesta semana, surpreendeu tudo e todos ao mostrar, num vídeo amoroso, as habilidades que o seu cão Pulga tem no Jogo do Galo.

A influenciadora mostrou-se a jogar com o cão e, espante-se: O Pupu, como é carinhosamente tratado, ganhou à dona!

Veja as imagens amorosas do momento